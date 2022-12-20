TIR'ın taşıdığı platform tünele sıkıştı! D-100 kapandı! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nde olay, Derince ilçesi Derince Tüneli D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki TIR, Dilovası’ndan aldıkları metal platformları Derince Limanı'na götürmek üzere yola çıktı.

SÜRÜCÜLER YAN YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ İHA'da yer alan habere göre Derince Tüneli’nin girişinde TIR'ın taşıdığı platform tünelin üst kısmına sıkıştı. Yaşanan durum bir anda trafiği durma noktasına getirdi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, D-100 Ankara istikametini trafiğe kapatarak güzergahı kullanacak olan tüm sürücüleri yan yollara yönlendirdi.

PLATFORM KESİLDİ, TIR'IN LASTİKLERİ İNDİRİLDİ Yapılan uzun çalışmaların ardından sıkışan platform oksijen tüpüyle kesildi. Bir yandan da TIR'ın lastikleri indirildi. TIR'ın tünelden geçirilip kaldırılmasının ardından Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı.