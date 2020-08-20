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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Tokat'ta korkutan orman yangını!
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Son dakika haberi! Tokat'ta korkutan orman yangını!

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar alan kül oldu.

Tokat
DHA

Yangın, saat 16.30 sıralarında Geyraz mevkii Kemer Mahallesi yakınlarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı.

İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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