TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması talep edildi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması talep edildi! - Günün öne çıkan haberleri
ABONE OL

TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması talep edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fincancı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması talep edildi! - Günün öne çıkan haberleri
TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması talep edildi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

SORUŞTURMA SAVCISINA İFADE VERECEK

AA'da yer alan habere göre hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Fincancı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gümrük kapısında yolcunun belinde 1100 bal arısı ele geçirildi
GÜNDEM Yolcunun belinde sarılı buldu! Tam bin 100 adet
İki öğrencinin öldüğü çatışmada 14 şüpheli tutuklandı!
GÜNDEM İki öğrencinin öldüğü çatışmada 14 şüpheli ...
Son dakika: Binali Yıldırım taburcu oldu
GÜNDEM Binali Yıldırım taburcu oldu
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık mesajı
GÜNDEM Şentop'tan dokunulmazlık mesajı
İstanbul'da kapkaççı kuyuya düştü, kaçtığı polisten yardım istedi
GÜNDEM Kapkaççı kuyuya düştü, kaçtığı polisten yardım istedi
28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim'de yarın okul var mı, öğleden sonra tatil mi?
GÜNDEM 28 Ekim'de okullar tatil mi?
Son dakika: Kocaeli'de çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı! - Güncel haberler
GÜNDEM Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı!
Bakan Karaismailoğlu'ndan scooter açıklaması: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda
GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu'ndan scooter açıklaması
Saldırıya uğrayan Emine Hemşire'den haber var! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Saldırıya uğrayan Emine Hemşire'den haber var!
İSKİ'den açıklama: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?
GÜNDEM İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.