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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Sevgili cinayetinin detayları ortaya çıktı! Silahla vurup defalarca bıçakladı ve... - Haberler
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Sevgili dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı!

İzmir'de, iddiaya göre istemediği iş yerinde çalıştığı için 22 yaşındaki Tuğba Kul'u öldüren katil zanlısı sevgilisi 29 yaşındaki Caner G., yakalanarak gözaltına alındı. Yürekleri yakan kadın cinayetinin detayları da ortaya çıktı. Katil Caner G.'nin, kendisini engellemeye çalışan Tuğba Kul'u silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladığı öğrenildi

Son dakika haberler: Sevgili cinayetinin detayları ortaya çıktı! Silahla vurup defalarca bıçakladı ve... - Haberler
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kadın cinayeti, önceki gün saat 19.30 sıralarında, Emek Mahallesi 7002 Sokak'ta meydana geldi.

ÖNCE TABANCA İLE VURDU

İddiaya göre; Caner G. (29), kız arkadaşı Tuğba Kul'a (22), ayrılmasını istediği işyerinde çalıştığı için yaşanan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı.

YERDE DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre kurşunlardan korunmaya çalışan genç kadını Caner G., yere düştükten sonra da defalarca bıçakladı. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, Tuğba Kul olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Caner G., polis tarafından kısa süre sonra yakalanırken, Kul'un cenazesi ise defnedilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi.

GENÇ KADIN DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kul için Dedetaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Kul'un tabutunun üstüne gelinlik konulurken, babası Ahmet Kul ayakta durmakta güçlük çekti. Kul, dün ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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