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Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi!

Yurt dışından gelenlerle ilgili karantina işlemleri devam ediyor. Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri ve gemi mürettebatı da Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

koronavirüs
AA

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve TIR şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

AA'nın haberine göre, Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

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