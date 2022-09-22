Uludağ ve Erciyes'e yılın ilk karı yağdı!

Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesinin ardından kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ´a mevsimin ilk karı yağdı.
KAR YAĞIŞI 5 DAKİKA SÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.
SICAKLIK EKSİ 6'YA DÜŞTÜ
Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ´da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.
ERCİYES'E DE İLK KAR DÜŞTÜ
3 bin 917 metre zirve yüksekliği bulunan Erciyes Dağı'nın, 3 bin metresine kadar kar yağdı.
ERCİYES'İN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Erciyes'in zirvesi karla kaplanırken; Şeytan Deresi, Çobanini, Hörgücü ve Sütdonduran mevkileri beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı belirtildi.
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