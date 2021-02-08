AA

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 itfaiye aracıyla binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki yangına 5 farklı noktadan müdahale edildi.

Binanın içerisinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu bildirildi.

Fabrika yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı