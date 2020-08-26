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Olay dün saat 15:30 sıralarında Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu ticareti nedeni ile Konya Kapalı E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özkan Y., bir süre önce rahatsızlandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, jandarmalar eşliğinde cezaevi ring aracı ile Meram Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen zanlı, burada tedavi altına alındı. Hasta mahkum odasında tek başına kalan zanlıyı kontrol için dün saat 15:30 sıralarında odasına giren jandarma Özkan Y.'yi bulamadı.

Firar eden zanlı için polis ve jandarma harekete geçti. Halen yakalanamayan zanlının ranza demirini kullanarak pencere demirlerini eğdikten sonra camdan kaçtığı tespit edildi. Polis, firari şahsın yakalanması için çalışma başlattı.