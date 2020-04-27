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Van İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında,

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek bir operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda; Van'dan Afganistan’a geçmek isteyen ve “DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan 2 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.