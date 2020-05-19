İHA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, açıklamada, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Korona virüsü salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaştırıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak bazı ilave kararların alınmasına gerek görülmüştür.

Bu kapsamda; ilimiz İpekyolu ilçesinde bulunan; Cumhuriyet Caddesi (Beşyol Kavşağı - 2 Nisan AVM Kavşağı Arası),Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi (Eski Cezaevi Cad. Soydan Kavşağı Arası),Mareşal Fevzi Çakmak (Maraş) Caddesi (Kültür Kavşağı - Soydan Kavşağı Arası),İskele Caddesi (Beşyol Kavşağı - Cemaller Sokak Kesişimi Arası),Sıhke Caddesi (Beşyol Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi Kesişimi Arası),Yüzbaşıoğlu 1. Sokak (Sıhke Caddesi Kesişimi - Maraş Caddesi Kesişimi Arası),Zübeyde Hanım Caddesi (Sıhke Caddesi Kesişimi - Maraş Caddesi Kesişimi Arası),Koçibey Caddesi (Defterdarlık Caddesi Kesişimi - Cemaller Sokak Kesişimi Arası),Ordu Caddesi (Milli Egemenlik Caddesi Kesişimi - Cumhuriyet Caddesi Kesişimi Arası),PTT Caddesi üzerinde bulunan Peynirciler Çarşısı, Eski Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan Sakatatçılar Çarşısı, Ferit Melen Bulvarı üzerinde bulunan Rus Pazarı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İran Pasajında bulunan tüm iş yeri ve AVM’lere maskesiz girilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Ayrıca, ilimizin sınırları dahilinde bulunan tüm taksi ve otobüs durakları ile tren garında maskesiz bulunulmasının yasaklanmasına, ilimizin sınırları dahilinde bulunan tüm postane ve banka hizmet binaları ile ATM önlerinde maskesiz bulunulmasının yasaklanmasına, ilimiz sınırlarındaki tüm sebze ve meyve hallerine esnaf/vatandaşların maskesiz girmelerinin yasaklanmasına, ilimizin sınırları dahilinde bulunan tüm iş merkezlerine maskesiz girilmesinin yasaklanmasına, alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 14. Bâb’ında yer alan cezai hükümlerin veya Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir."

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