Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!
ABONE OL

Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!

Ankara'da okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi 16 yaşındaki Rabia Şeyma Sarıtaş, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sarıtaş’a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör sebebiyle kanser teşhisi konulduğu, 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 2 sene önce kanseri tamamen atlattığı öğrenildi

Son dakika haberler: Yıllar önce kanseri yendi! Otomobil çarptı öldü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Ankara'da kaza, dün sabah saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çubuk istikametine giden A.Y. idaresindeki araç, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencesi Rabia Şeyma Sarıtaş’a çarptı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi olan Sarıtaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araç sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.

İKİ YIL ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Sarıtaş’a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör sebebiyle kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 2 sene önce kanseri tamamen atlattığı belirtilen Sarıtaş’ın, sağlık problemleri nedeniyle 2 senedir okula gitmediği aktarıldı.

Sarıtaş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Esenboğa Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İLK KAR AÇIKLAMASI | İstanbul'a kar yağacak mı? Ocak 2023 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Kış'ın ik karı İstanbul'a ne zaman yağacak?
GÜNDEM İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler
GÜNDEM Yangında hasar alan Vaniköy Camii yeniden açılıyor
Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı
GÜNDEM 17 farklı yerde ormanlık arazi yaktı! Yakalandı
Son dakika haberler: 16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 16 yaşındaki çocuktan taksiciye yaylım ateşi!
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI 2023 | Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulaması nasıl yapılacak?
GÜNDEM Jandarma astsubay alımı sonuçları bekleniyor!
Gözler MEB duyurularında! 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM LGS 2023 tarihi açıklandı mı?
Hrant Dink anma töreni | Son dakika haberleri: Hrant Dink, ölümünün 16'ncı yılında anılacak Osmanbey metrosu geçici olarak kapanacak! Osmanbey metrosu saat kaçta açılacak?
GÜNDEM Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den lodos uyarısı! Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur var - MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Lodos uyarısı! Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur var
Kaç büyüklüğünde DEPREM OLDU? Son dakika: Ege'de korkutan deprem! 19 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD verileri ile son dakika depremleri
GÜNDEM Ege'de korkutan deprem!
Son dakika: Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! - Güncel haberler
GÜNDEM Mardin'de yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.