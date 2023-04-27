YSP Kocaeli milletvekili adayı tutuklandı!

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Dönmez, evlendikten sonra Diyarbakır Bismil'e yerleştiğini, 5 yıl burada kalmasının ardından geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'a geldiğini, o tarihten bu yana İstanbul'da ikamet ettiğini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı Ayten Dönmez, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında önceden PKK/KCK terör örgütü üyeliğiyle ilgili soruşturma yapıldığını, halihazırda İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde davasının sürdüğünü anlatan Dönmez, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan kardeşi Selami Kitir ile görüşmediğini, kendisinin nerede olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğini öne sürdü.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Dönmez, örgütsel kamuflajlı fotoğrafa ilişkin ise, "Bana gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Ben olmadığım için de yanımdaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım. Terör örgütüyle alakam bulunmamaktadır. Gençlik yıllarımda çekilmiş olduğum ve sonraki dönemlerdeki fotoğraflarımı tarafınıza ibraz ediyorum. Bu fotoğraflara da bakıldığında bu kişinin ben olmadığım anlaşılacaktır. Silahlı terör örgütü üyesi kesinlikle değilim." diye ifade verdi.

Kendisine 2019'da kan kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavisinin devam ettiğini öne süren Dönmez, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Dönmez, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.