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Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş!

Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Aleyna Şanlı hayatını kaybetti

Trabzon kaza
HABERTURK.COM

 

Dün sabah okula gitmek üzere evinden çıkan 20 yaşındaki Aleyna Şanlı, minibüse binmek için Karadeniz Sahil Yolu'nun karşısına geçmek istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Aleyna Şanlı yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı otomobilin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Şanlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bu arada kazanın ardından olay yerine koşan görgü tanıkları, genç kızın 3 defa "anne" dedikten sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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