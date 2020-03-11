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Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı!

Ankara'da, terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi

fetö
DHA

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, ' FETÖ'ye üye olma' ve 'terörizmin finansmanı hakkında kanuna aykırılık' suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, 1'i görevinden geçici uzaklaştırılan eski öğretmen, diğerleri ise sivil toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'nın haberine göre, 7'sinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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