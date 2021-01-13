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Son dakika haberleri: 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Vatandaşlar son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısını araştırıyor. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Peki 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı...

Son dakika haberleri: 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç?
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Ocak koronavirüs tablosunun saat 19.00'dan sonra Bakan Koca tarafından açıklanması bekleniyor.

12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca "Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin paylaşımında, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığının Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

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