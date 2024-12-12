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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 20 kadın kurtarıldı! 4 otel mühürlendi! | Son dakika haberleri

        20 kadın kurtarıldı! 4 otel mühürlendi!

        Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi. Fuhuşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:05 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:18
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        20 kadın kurtarıldı! 4 otel mühürlendi!
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        Ankara'da alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre bu çerçevede, "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçunu işledikleri tespit edilen otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 6 zanlı gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı.

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        4 OTEL MÜHÜRLENDİ

        Öte yandan, fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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