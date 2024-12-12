Ankara'da alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre bu çerçevede, "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçunu işledikleri tespit edilen otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 6 zanlı gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı.