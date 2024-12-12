20 kadın kurtarıldı! 4 otel mühürlendi!
Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi. Fuhuşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı
Ankara'da alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre bu çerçevede, "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçunu işledikleri tespit edilen otel sahibi, müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 6 zanlı gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları belirlenen 20'den fazla kadın kurtarıldı.
4 OTEL MÜHÜRLENDİ
Öte yandan, fuhşa yer temin edildiği gerekçesiyle 4 otel mühürlendi.