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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün koronavirüs tablosunu açıklıyor. 3 Şubat korona tablosuna göre; ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384e yükseldi. İşte 3 Şubat korona tablosu...

3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e ulaştı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

BAKAN SELÇUK YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında yüz yüze eğitime ilişkin detayları açıkladı.

Daha önce de eğitim öğretim takviminde belirtildiği gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarı yıla başlanılacağını anımsatan Selçuk, "Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir." diye konuştu.

Selçuk, 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarının tam zamanlı açılmasına, 1 Mart Pazartesi de ilkokulların tüm sınıf düzeyleriyle açılmasına karar verdiklerini aktararak, şu bilgileri verdi:

"İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır."

Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar."

Selçuk, öğretmenlerin Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alındığını aktararak, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılmasının planlandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğunu belirten Selçuk, "Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinin Karşıyaka Mahallesi ile Antalya'nın Kumluca ilçesinin Sarıcasu Mahallesi, Boğaz ve Hacıömerler mevkilerinde, Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 104 milyon 122 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 254 bini, iyileşenlerin sayısı 75 milyon 970 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 912 bini, Hindistan'da 10 milyon 767 bini, Brezilya'da 9 milyon 230 bini ve Rusya'da 3 milyon 884 bini aştı.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin salgının başlangıcından bu yana en çok ocak ayında görüldüğü, hastaneye yatış rakamlarının ise iki ay sonra ilk defa düştüğü açıklandı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısından bu yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının, hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarılı olduğu bildirildi. Sputnik V’in Cezayir’de üretim çalışmalarının gelecek haftalarda başlayacağı bildirildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Kovid-19'un İngiltere mutasyonunun aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabileceğini açıkladı.

İngiltere'de sağlık çalışanları, Kovid-19'un Güney Afrika'da görülen türünün ülkede ne kadar yayıldığını tespit etmek için kapı kapı dolaşarak test yapmaya başladı.

Fransa, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, günlük can kaybının 724 ile son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetin yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaza kadar Avrupa'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruduğunu bildirdi.

AB, salgın nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

AB ekonomisinin, salgının neden olduğu krizin etkisiyle 2020 yılında yüzde 6,4 daraldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Kovid-19'un kökenini araştırmak için salgının çıktığı Vuhan’da Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çin'de Kovid-19 aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı ele geçirildiği bildirildi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, salgına karşı tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen olağanüstü halin (OHAL),10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Japonya’da salgın önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo’da dolaşarak tepki çeken iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko milletvekilliğinden istifa etti.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da hükümet, salgına karşı "buhar tedavisi" uygulamaya başladıklarını belirtti.

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya, Gine'de ise Sputnik V aşısının denemelerine başlandı.

Güney Afrika ülkelerinden Esvatini'de hastanelerin vaka sayılarında görülen artış sonrası ceset torbası bulmakta zorlandığı bildirildi.

Fas hükümeti, salgınla mücadele kapsamında, saat 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 2 hafta daha uzatma kararı aldı.

Malezya Savunma Bakanlığı, ülkenin bir çok bölgesinde 13 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan sokağa çıkma yasağının 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, salgınla mücadele kapsamında uygulanan maske ve mesafe kuralına uymayanların 90 avro para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Portekiz'de mart ayında yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası yarışları ülkedeki vaka sayılarının artması nedeniyle ertelendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, ülkede artan vaka sayılarına rağmen bir yıl ertelenen oyunların bu yaz düzenleneceğini söyledi.

Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA),iş seyahati harcamalarının aşılama oranının artması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle 2021'de yüzde 21 artmasının beklendiğini bildirdi.