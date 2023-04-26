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Haberler Gündem Son dakika haberleri: 43 madenci can vermişti... Amasra davasında 2. gün! İşte duruşmadan detaylar
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43 madenci can vermişti! Amasra davasında 2. gün!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika haberleri: 43 madenci can vermişti... Amasra davasında 2. gün! İşte duruşmadan detaylar
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AA

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın ikinci gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNACAK

AA'da yer alan habere göre adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.
Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunması bekleniyor.

MADENCİ YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan bazı müştekiler ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları sanıklara duruşma salonuna getirildikleri esnada tepki gösterdi.

43 MADENCİYE MEZAR OLMUŞTU

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de patlamadan 173 gün sonra yaşamını yitirmişti.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemirin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış; 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde "takipsizlik" kararı verilmişti.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.


Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar mahkumiyeti talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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