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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'deki durumun çözüme kavuşturulması için Türkiye ile diyaloğa şans vermek istediklerini söyledi.

Borrell, Berlin'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ele alınan konulardan Doğu Akdeniz hakkında AB'nin çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını belirten Borrell, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin tek taraflı eylemlerden kaçınmasını istediklerini aktaran Borrell, şunları ifade etti:

"Hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına olacak şekilde daha sağlıklı bir ilişki için yol bulmak istiyoruz. Bu nedenle diyalog için gerçek bir alan bırakarak ortak çıkarlarımızı da savunmak için iyi bir yol izlemeliyiz. Diyaloğa ciddi bir şans vermek istiyoruz. Almanya'nın bu yöndeki çabaları için de teşekkür ederim. Ben de yüksek temsilci olarak Türkiye ile zor ve karmaşık ilişkilerimizde müzakerelere alan açmak için çaba göstereceğim."

Borrell, AB içinde Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik bir rahatsızlık bulunduğunu, bu nedenle AB Konseyinin ilgili çalışma gruplarının çalışmalarını hızlandırılmasını istediğini, Rum kesiminin daha önce iki TPAO yetkilisinin isminin bulunduğu kısıtlayıcı tedbirler listesine yeni isimler eklenmesini önerdiğini söyledi.

"ÖNCELİK DOĞU AKDENİZ"

Borrell, "Türkiye ile ilerleme olmaması durumunda 24 Eylül'deki AB Konseyi toplantısında tartışılmak üzere daha fazla kısıtlayıcı tedbir geliştirebiliriz." dedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin neler olacağı sorulan Borrell, çeşitli seçenekler arasında kişilere yönelik tedbirler bulunduğunu ancak duruma göre varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının, teknolojisinin kullanımı, finansal ve Türk ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı sektörel faaliyetlerinin de gündeme gelebileceğini aktardı. Borrell, "Şu anda sadece isimler gündemde." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de bir çatışma riski bulunduğu görüşünü savunan Borrell, Almanya'nın yaptığı gibi bir ara buluculuğun önemine değindi. Borrell, Türkiye ile AB arasında karmaşık ilişkiler olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkileri "zehirleyen" her konuda görüşmeleri gerektiğini söyledi. Önceliğin Doğu Akdeniz olduğunu aktaran Borrell, diğer konuların önemli olmakla birlikte aciliyet taşımadığını kaydetti.