Son dakika bilgilerine göre, ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika bilgilerine göre, ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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