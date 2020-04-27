AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 943 artarak 54 bin 877'ye ulaştı.

ABD'yi 229 bin 422 vakayla İspanya, 197 bin 675 vakayla İtalya ve 162 bin 220 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 288 bin 45, ölü sayısı ise 22 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 441 bin 79 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 107 bin 45'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 732'den 21 bin 92'ye, vaka sayısı da 4 bin 310 artarak 157 bin 149'a çıktı.

Gün içinde 37 bin 24 test yapılırken, toplam test sayısı 719 bin 910 oldu.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813 ve 413 olarak kayıtlara geçti.

Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

83 SAĞLIK VE 16 BAKIMEVİ ÇALIŞANI ÖLDÜ

Bu arada Bakan Hancock, Kovid-19 nedeniyle 83 sağlık ve 16 bakımevi çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi. "Sevilen birinin hayatının yerini hiçbir şey tutamaz." diyen Hancock, bu kişilerin ailelerine 60 bin sterlin ödeneceğini açıkladı.

Hastanelerdeki bazı servislerin yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını da duyuran Hancock, bu adımın kanser tedavisi ve akıl sağlığı destek üniteleriyle başlayacağını ifade etti.

CAN KAYBI SAYILARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Profesör Chris Whitty , hastanedeki ölümlerin sayısının son 2 günde az olduğunu ancak hafta sonları ölümlerin rapor edilmesinde gecikmeler yaşandığını, dolayısıyla can kaybında yarından itibaren küçük bir artış beklediğini söyledi.

İTALYA'DA CAN KAYIPLARINDA DÜŞÜŞ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977’ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 813’e gerilediğini belirtti.

Sivil Savunma yetkilisi, Kovid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 1696’lık artışla 66 bin 624’e ulaştığını ifade etti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, ölü sayısının son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977’ye yükseldiğini açıkladı.

Angelo Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü belirterek, dün 2 bin 9 olan sayının bugün 1956'ya gerilediğini ifade etti.

Borrelli ile basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, İtalya’nın pek çok ülkeden önce bu virüsle mücadeleye etmeye başladığını ve uyguladığı önlemlerin diğer ülkelerce örnek alındığını söyledi.

Brusaferro, ülkede 4 Mayıs’ta başlayacak 2. aşamada maske takmanın ne derece önemli olduğu yönündeki soruya, maskenin bariyer olduğunu ancak sosyal mesafe ve temastan kaçınmanın da önemli tedbirler olduğu yanıtını verdi.

Sivil Savunma’nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 789 bin 662 test yapıldığı bildirildi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 23 BİNİ GEÇTİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi.

