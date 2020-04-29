AA

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 228 artışla 1 milyon 13 bin 168'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e ulaştı.

ABD'yi, 236 bin 899 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 169 bin 53 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise 295 bin 106 vaka ve 22 bin 912 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 113 bin 856 vakayla New Jersey ve 58 bin 302 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 595 bin 728 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı da 115 bin 936'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı ile son 24 saatte 22 bin 408 azalarak 106 bin 265 kişiye düştüğü görüldü.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 548 azalarak, 104 bin 657'ye geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 203 bin 591 oldu.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 311’lik artışla 71 bin 252’ye çıktığı kaydedildi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak toplam 27 bin 682’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1863 olan sayının bugün 1795’e gerilediği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 910 bin 761 test yapıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, çok sayıda ölümün görüldüğü yaşlı bakımevlerine yönelik soruşturmalar çerçevesinde, jandarmanın ilgili birimlerinin 600 kadar merkezde kontroller yaptığını belirtti. Sileri, bu kontroller sonucunda her 4 yaşlı bakımevinden 1’inde ciddi usulsüzlükler tespit edildiği bilgisini verdi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 26 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.