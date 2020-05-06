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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! ABD, İngiltere ve İtalya'nın koronavirüs bilançosu açıklandı!
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ABD, İngiltere ve İtalya'nın koronavirüs bilançosu açıklandı!

Son dakika... ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi. İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 29 bin 684'e yükseldi. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.

son dakika
AA

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 30 bin 76'ya yükseldi.

Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 649 artarak 3 bin 76 oldu.

Vaka sayısı da 6 bin 111 artışla 201 bin 101'e çıkarken, gün içinde toplam 69 bin 463 test yapıldı.

Günlük test sayısı böylece 4 gün art arda 100 bin olan hedefin altında kalırken, bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 448 bin 10'a yükseldi.

"KARŞILAŞTIRMA YAPMAK ZOR"

Jenrick, İngiltere'nin toplam can kaybında sağlık sistemi çöken İtalya'yı geçerek Avrupa'da nasıl ilk sıraya yükseldiğiyle ilgili bir soru üzerine, kesinlik sunacak bir uluslararası karşılaştırma yapmanın şu aşamada zor olacağını ifade etti.

Zaman içinde toplam ölüm sayısının belli olmasıyla bir sonuca varılabileceğini kaydeden Jenrick, "Ancak bugün tam bir hesaplama yapmak zor. Elbette yapabileceklerimize ilişkin dersleri öğrenmek isteriz. Şu aşamada hala virüsle mücadele ediyoruz." dedi.

İngiltere, dün ölüm sayısında İtalya'yı geçerek Avrupa'da ilk sıraya, dünyada da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükselmişti.

Can kayıpları bugün İtalya'da 29 bin 684'e, ABD'de de 72 bin 334 olarak açıklanmıştı.

ABD'DE CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 776 artarak 1 milyon 238 bin 801'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi.

ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya, 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 200 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 330 bin 139 vaka ve 25 bin 204 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 131 bin 705 vakayla New Jersey ve 70 bin 271 vakayla Massachusetts takip ediyor.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak, 29 bin 684’e yükseldi.

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 6 bin 939'luk rekor düşüşle 91 bin 528’e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 214 bin 457 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 8 bin 14’lük artışla 93 bin 245’e çıktı. Sivil Savunma kaynakları, günlük iyileşen sayısının bugün yüksek olmasının bir nedeninin de önceki günlerde sayılamayanların eklenmesi olduğunu aktardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 369 daha artarak, 29 bin 684’e çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1427 olan sayı bugün 1333’e düştü. Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 310 bin 929 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya günlük ölü sayısında yine en çok kaybın yaşandığı yer olarak öne çıktı. Bölgede son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 222 oldu.

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