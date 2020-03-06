Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı saldırıda 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in de hazır bulunduğu törende saldırının ardından bölgede çatışmalar başladı.

Anma törenine düzenlenen saldırının ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, "insanlık karşıtı bir suç" ifadelerini kullandı.

Törende üst düzey siyasi lider Abdullah Abdullah'ın olduğunu açıklayan yetkililer, Abdullah'ın zarar görmediğini belirtti. Abdullah Abdullah'ın sözcüsü Fraidoon Kwazoon saldırıya ilişkin "Saldırı bir patlama ile başladı, görünüşe göre bölgeye bir roket

indi. Abdullah ve diğer bazı politikacılar zarar görmeden saldırıdan kurtuldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, bölgeye özel polis güçlerinin gönderildiğini söyledi.