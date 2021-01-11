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AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Milletin iradesiyle onaylanmış Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve partili Cumhurbaşkanlığına karşı 'siyasi muhalefet' üretmek adına demokrasimize karşı 'husumet siyaseti' üretiyorlar. Bu demokratik muhalefet değildir, husumet üretme siyasetidir" dedi

Son dakika haberleri: AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirdi. Bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanımızın 'tarafsız' olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ediyorlar. Hala milli egemenlik karşıtlığı yapmaya devam ediyorlar. Saldırdıkları makam Devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir" dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.” Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir.

Milletin iradesiyle onaylanmış Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve partili Cumhurbaşkanlığına karşı 'siyasi muhalefet' üretmek adına demokrasimize karşı 'husumet siyaseti' üretiyorlar. Bu demokratik muhalefet değildir, husumet üretme siyasetidir.

Yine siyasi muhalefet yapmakla, demokratik olmayan bir zihniyeti dayatmak arasındaki farkı gözetmeden konuşuyorlar. Cumhurbaşkanımız milletimizin hiçbir kesimini diğerinden ayırmadan, ülkemizin hiç bir yerini diğerinden üstün ya da aşağıda saymadan görev yapmaktadır.

Demokrasiye düşmanlık etmek, millete kötülük etmektir. Demokratik hukuk devletinin meşru makam ve mekanizmalarını hedef almak demokratik bir siyasi muhalefet biçimi değildir. Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür."

Çelik, "Muhalefet yapmak başka husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır" ifadelerini kullandı.

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