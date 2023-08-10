Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu! Antalya'nın Serik ilçesinde, 50 yaşındaki Ercan Bayat ve eşi 48 yaşındaki Elif Bayat, silahla başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya'da bir beton firmasında çalışan Ercan Bayat'a (50) işe gitmediği için ulaşamayan arkadaşları, komşularından evlerine bakmalarını istedi.

İKİSİ DE BAHÇEDE CANSIZ BULUNDU

AA'da yer alan habere göre Yeni Mahalle'de tek katlı eve giden komşuları, bahçede Bayat ile eşi Elif Bayat'ı (48) başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu.

TABANCA KOCANIN ELİNDEYDİ

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede Bayat çiftinin ölü olduğu belirlendi. Tabancanın da Ercan Bayat'ın elinde olduğu görüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bayat çiftinin cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elif Bayat'ın da Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.