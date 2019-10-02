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Antarktika'dan Kilis büyüklüğünde 315 milyar tonluk buzul koptu

Güney Kutbu'ndaki Amery buzul sahanlığında son 50 yılın en büyük buzul kopuşu yaşandı. 315 milyar ton ağırlığındaki 1636 kilometrekarelik D28 adlı buzul, sahanlıktan koptu.

Antarktika'dan Kilis büyüklüğünde 315 milyar tonluk buzul koptu
BBC TÜRKÇE

Antarktika'da bulunan Amery buzul sahanlığında son 50 yılın en büyük buzul kopuşu yaşandı.

315 milyar ton ağırlığındaki 1636 kilometrekarelik D28 adlı buzul, Amery sahanlığından koptu.

Bu, son yarım yüzyılda gözlenen en büyük buz dağı oluşumu.

1960 yılında yine Amery sahanlığından 9 bin kilometrekarelik bir buzul kopmuştu.

Antarktika'nın en büyük üçüncü buzul sahanlığı olan Amery, kıtanın doğusunda bulunuyor.

Bilim insanları bu bölgede bir kopuşun yaklaştığını hesaplıyorlardı. Amery buzul sahanlığının bu bölgesinde uzun süredir "sallanan diş" olarak anılan daha küçük bir bölge vardı. Kopmak üzere olan buzul, uydu görüntülerinde küçük bir çocuğun düşmek üzere olan süt dişine benzetiliyordu.

'Doğal sürecin bir parçası'

Ancak bilim insanlarını şaşırtan, daha büyük bir parçanın kopması oldu.

Scripps Enstitüsü'nden Okyanus bilimci Helen Fricker, "Süt dişi yerine azı dişi düştü" diyor.

Fricker, 2002'de "sallanan dişin" 2010-2015 yılları arasında kopacağını söylemişti.

Fricker, bu olayın küresel ısınma ile bağlantılı olmadığını da vurguluyor ve "Antarktika'nın geleceği hakkında elbette endişeli olmalıyız. Ancak bu olay nedeniyle paniğe kapılmaya gerek yok" diyor.

Buzulların okyanustaki dengelerini sağlamak adına periyodik olarak kopuşlar yaşadığını vurgulayan Fricker, son kopuşun kısa sürede tetiklenen bir gelişme değil, on yıllardır devam eden bir sürecin sonucu olduğunu ifade ediyor.

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