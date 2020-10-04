Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan Mingeçevri şehrine füze, Terter'e top atışlarıyla saldırdı. Saldırılarda yaralananlar var" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR