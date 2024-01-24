Kırşehir'de olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana geldi. A.G., bankaya gidip işlem için gişeden sıra aldı.

DHA'da yer alan habere göre sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarında bulundu.

İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı.

ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEDİ

Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi.

"SİNİRLENDİM AKLIMA BU GELDİ"

Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.G., verdiği ifadede, "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.