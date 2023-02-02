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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Dini nikahlı eşi yüzünü bıçakla doğradı! Barışma teklifini reddetmişti...
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Barışma teklifini reddetti! Yüzünü bıçakla doğradı!

Yurt genelinde kadına yönelik şiddet ve cinayet, hız kesmeden sürüyor. Her gün bir hatta iki acı haber ajanslara düşüyor. Son olarak Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Y.Ö., eski dini nikahlı eşi G.Ç.'nin yüzünü, barışma teklifini kabul etmediği için defalarca kesti. Zanlı Y.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberleri: Dini nikahlı eşi yüzünü bıçakla doğradı! Barışma teklifini reddetmişti...
AA

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Elperek Mahallesi'nde, önceki gün barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle eski dini nikahlı eşi G.Ç'yi (31) bıçakla yaralayan Y.Ö’nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

AA'da yer alan habere göre Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

GENÇ KADIN TABURCU EDİLDİ

Bu aradan yüzünde kesikler oluşan kadının, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR YARDIMINA YETİŞMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

TEK GÖZÜNÜ KAYBETME İHTİMALİ VAR

Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan G.Ç., yardım istedi.

"HİÇBİR KADIN ŞİDDETE SUSMASIN"

G.Ç., “Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana, yarın size. Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor, müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM YARDIM EDİN"

Ölmek istemiyorum. Bütün kadınlar gibi ölmek istemiyorum, çocuklarımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum ben. Ne olur yardım edin” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, eski çiftin 10 aylıkta bir çocuklarının olduğu öğrenildi.

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