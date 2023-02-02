Barışma teklifini reddetti! Yüzünü bıçakla doğradı!

AA'da yer alan habere göre Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Bu aradan yüzünde kesikler oluşan kadının, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

TEK GÖZÜNÜ KAYBETME İHTİMALİ VAR

Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan G.Ç., yardım istedi.

"HİÇBİR KADIN ŞİDDETE SUSMASIN"

G.Ç., “Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana, yarın size. Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor, müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM YARDIM EDİN"

Ölmek istemiyorum. Bütün kadınlar gibi ölmek istemiyorum, çocuklarımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum ben. Ne olur yardım edin” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, eski çiftin 10 aylıkta bir çocuklarının olduğu öğrenildi.