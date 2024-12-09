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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık, Haberler | Son dakika haberleri

        Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık!

        Mersin'de, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti. Bir aylık olduğu değerlendirilen terk edilmiş bebek, sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:32
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        Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık!
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        Mersin'de olay, dün merkez Akdeniz İlçesi Kültür Mahallesinde bir parkın yanın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti.

        SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

        İHA'daki habere göre bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, onu kucağına alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        BİR AYLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bebeği alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken bebeğin kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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