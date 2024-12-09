Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık!
Mersin'de, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti. Bir aylık olduğu değerlendirilen terk edilmiş bebek, sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi
Mersin'de olay, dün merkez Akdeniz İlçesi Kültür Mahallesinde bir parkın yanın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti.
SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ
İHA'daki habere göre bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, onu kucağına alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
BİR AYLIK OLDUĞU BELİRLENDİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bebeği alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken bebeğin kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.