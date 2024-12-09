SON DAKİKA HABERLERİ: Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık, Haberler | Son dakika haberleri

SON DAKİKA HABERLERİ: Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık, Haberler | Son dakika haberleri

Bu nasıl vicdan! Daha bir aylık! Mersin'de, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti. Bir aylık olduğu değerlendirilen terk edilmiş bebek, sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 09.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:32 facebook

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