Reuters

Son dakika bilgilerine göre Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ülkede 30 günlük acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Çekya Başbakanı Babis yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgının etkilerini en aza indirmek için bir dizi yasakları açıkladı.

Babis, 30 kişinin üstünde katılım olacak kültürel, spor, dini ve diğer tüm kamu etkinliklerinin yasaklandığını belirtirken, akşam saat 20.00'den sonra restoranlara girişin mümkün olmayacağını söyledi.

Öte yandan Çekya İçişleri Bakanı Jam Hamacek, Almanya ve Avusturya'dan gelen turistlerin Çekya'ya girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.