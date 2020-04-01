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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı ve enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi. Öte yandan, İdlib bölgesindeki durum da konuşuldu.

son dakika
AA

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Putin, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı ve enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

Görüşmede, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının ülkelerine dönebilmesi konusunda iş birliği konusu ele alındı.

İki lider görüşmede, İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmak için 5 Mart tarihli Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Libya meselesini de görüşen Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini ele aldı.

İki lider, farklı seviyelerde temasları sürdürme konusunda da mutabık kaldı.

 

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