Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kaybeden Yunanistan olur
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kaybeden Yunanistan olur

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Meis Adası'nda anlaşmalara ilişkin, "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" ifadelerini kullandı.

son dakika
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur." dedi.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Mevkidaşı Bukadum ile yaptığı görüşmelerde, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelerin sınır komşusu olması sebebiyle Cezayir'i de etkilediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Libya'nın huzuru ve istikrarının herkes için önemli olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bunu başından beri söylüyoruz. Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Bu konuları Cezayir ile de her zaman görüştük. Bundan sonra da iş birliğimizi her zaman devam ettireceğiz. Libya'daki siyasi süreci ve bir ateşkesin tesis edilmesini birlikte destekleyeceğiz. Son zamanlarda bazı girişimler oldu ama yine Hafter tarafının siyasi çözüme ve ateşkese inanmadığını, sadece askeri çözüm istediğini bir kere daha gördük. Tıpkı Moskova'da ve Berlin'de olduğu gibi ve Trablus'ta gördüğümüz gibi ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz."

"YUNANİSTAN TEK TARAFLI ADIM ATIYOR"

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis'e, "Blue Star" isimli feribotlarla asker taşınması sorusuna ilişkin, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini ancak bunun da "limitinin" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran lideri Hamaney: "BAE, İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti"
DÜNYAHamaney: "BAE, İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet ...
Rusya'da Kovid-19 vakaları 1 milyonu aştı!
DÜNYARusya'da Kovid-19 vakaları 1 milyonu aştı!
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz!
DÜNYAKolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz!
Japonya Başbakanı Abe'nin istifasının ardından başbakanlık yarışında 3 isim öne çıkıyor
DÜNYAJaponya Başbakanı Abe'nin istifasının ardından 3 isim ...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde protesto edildi
DÜNYAMacron Lübnan'da protesto edildi
Alman profesörden Doğu Akdeniz'de Türkiye tezlerine destek açıklaması
DÜNYADoğu Akdeniz'de Türkiye'nin tezlerine destek
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne dev operasyon: 422 gözaltı
DÜNYABrezilya'da büyük uyuşturucu operasyonu: 422 gözaltı
Trump ile Biden'dan ülke içi şiddet konusunda karşılıklı suçlama
DÜNYATrump ile Biden'dan karşılıklı 'ülke içi şiddet' ...
Libya ordusundan Hafter milisleri ve Sirte açıklaması
DÜNYALibya ordusundan Hafter ve Sirte açıklaması
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
DÜNYAİsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X