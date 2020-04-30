Dışişleri'nden BAE'nin Türkiye'ye karşı tavrına tepki!

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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