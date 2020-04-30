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Dışişleri'nden BAE'nin Türkiye'ye karşı tavrına tepki!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz"

son dakika
AA

Son dakika bilgilerine göre,  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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