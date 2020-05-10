Dışişleri'nden Hafter'in saldırısına tepki!

AA

Dışişleri Bakanlığı'nca, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, sivillere yönelik saldırılarını arttırdığı belirtilerek, "Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçlerinin son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırdığı belirtildi. Hafter'e bağlı unsurların sadece dün, Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanı sıra 100'ün üzerinde roket fırlattığı belirtilerek, "Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı´nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" denildi.

"BM'NİN, BU VAHŞET KARŞISINDA HAREKETSİZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler´in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter´in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Hafter´e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir."