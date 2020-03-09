DHA

Sakarya'da CHP İlçe Teşkilatı tarafından 5 Haziran 2016 günü, Sapanca Halk Eğitim Merkezi´nde düzenlenen 'Türkiye Nereye Gidiyor?' konulu panelde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında, `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama´ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

HER İKİ DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

DHA''da yer alan habere göre bugün görülen duruşmaya, hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. CHP´li yöneticiler ile sendika başkanlarının da izlediği duruşmada, mahkeme hakimi, `Cumhurbaşkanına hakaret´ suçundan da dava açıldığını, her iki dosyanın birleştirildiğini bildirdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KONUŞTUM"

Son savunması sorulan Çerkezoğlu, paneldeki konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraat istedi. Çerkezoğlu´nun avukatları da müvekkillerinin her iki suçtan beraatini talep etti. Duruşma sonunda Arzu Çerkezoğlu, her 2 suçtan da 'yasal unsurlar oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.