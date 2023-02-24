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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çorum'da eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü!
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Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü!

Çorum'da eski muhtar İsmail E., Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı 42 yaşındaki Mesut Uzunkaya'yı tabancayla vurarak öldürdü, 79 yaşındaki babası Turan Uzunkaya'yı ise yaraladı

Son dakika haberleri: Çorum'da eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü!
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DHA

Çorum'da, bir dönem muhtarlık yapan İsmail E., iddiaya göre, eski görev yeri Sungurlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya (42) ile tartıştı.

SİLAHINA SARILIP TETİĞE BASTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle İsmail E., tabanca ile Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'ya ateş etti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

Mesut Uzunkaya hayatını kaybederken, babası Turan Uzunkaya ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kaçan İsmail E., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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