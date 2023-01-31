Fabrikada kimyasal zehirlenme! 2 işçi öldü!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikanın içinde 2 kişi baygın bulundu.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK
Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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