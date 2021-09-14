Hatay'da orman yangını

Mersin'deki kazılarda, gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarı arkeolojik olarak kanıtlandı

AA

Hatay'ın Belen ilçesinde Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.