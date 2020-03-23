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Son dakika bilgilerine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Johnson yeni tedbirler kapsamında aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

İnsanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesine yönelik karar alındığını açıklayan Johnson, market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Düğünlerden cenazelere tüm kalabalık faaliyetlere katılımın yasak olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı bu kısıtlamaların üç hafta kadar süreceğini, koronavirüsle mücadelede etkili olması halinde ilerleyen

süreçte esneklik sağlanacağını belirtti.

İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 335 kişi hayatını kaybetti.