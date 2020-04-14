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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649’a çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e, can kaybı 1533 artarak 23 bin 649’a ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 172 bin 541 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya ve 137 bin 877 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 12 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 11 bin 329'dan 12 bin 107'ye çıkarken, vaka sayısı 5 bin 352 artarak 93 bin 873 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 879 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı 382 bin 650'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 28 oldu.

ÖLÜMLER AÇIKLANANDAN YÜZDE 10 DAHA FAZLA

Bu arada Ulusal İstatistik Kurumunun (OSN) yayımladığı veriler, koronavirüs nedeniyle ölümlerin ilan edilenden yaklaşık yüzde 10 daha fazla olabileceğini gösterdi.

Bu verilere göre, 27 Mart-3 Nisan haftasında İngiltere ve Galler'de 4 bin 122 kişinin ölüm belgesine koronavirüs notu düşüldü. Ancak bu ölümlerden 3 bin 716'sı hastanelerde kayda geçerken, 217'si huzurevleri, 136'sı evler, 33'ü bakımevleri ve 20'si diğer yerlerde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığının günlük olarak duyurduğu sayılarda sadece hastane verilerinin esas alınması, genel tabloyu göstermesi açısından hatalı bulunuyor.

KISMİ KARANTİNA 5 MAYIS'A KADAR UZATILACAK

Bu arada Times gazetesi, perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılacağını yazdı. Hükümet, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alacak.

DÜNYADA 460 BİNİ AŞKI KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünyada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 460 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 460 bin 146 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (68 bin 200),İspanya (67 bin 504),İran (48 bin 129),ABD (37 bin 315),İtalya (35 bin 435) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bin 781'e ulaşırken, virüs nedeniyle 121 bin 710 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 364 bin 925 aktif enfekte vaka bulunuyor.