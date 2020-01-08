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HaberlerGündemSon dakika haberleri... İstanbul barajlarında iki günde yüzde 10.57'lik artış oldu

İstanbul barajlarında iki günde yüzde 10.57'lik artış oldu

İstanbul'da hafta sonu başlayıp pazartesi gününden itibaren etkisini artıran yağışlardan barajlarda nasibini aldı. Son dönemde alarm veren barajların doluluk oranı iki günlük yağışla birlikte yüzde 10.57 artış gösterdi. İBB Sözcüsü Murat Ongun da İstanbul barajlarındaki yükselişi sosyal medya hesabından açıkladı: İçme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 49.88 seviyesine ulaştı

istanbul barajları
HABERTURK.COM

İstanbul'u etkisi altına yağışlı hava barajları da etkiledi. İstanbulluları rahatlatan barajlardaki doluluk oranı ile açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı yüzde 49.88 seviyesine ulaştı. İstanbul'da fırtınanın etkisi azalırken, yağışlı havanın etkisi gün boyu devam edecek" dedi

İKİ GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 10.57

Barajlardaki yüzde 40'lık seviye pazartesi günü başlayan yağışla aşılmaya başlandı. 6 Ocak'ta 39.31'e ulaşan barajların doluluk oranı dün de 43.77 olarak ölçülmüştü. İki günlük yağışın ardından barajlardaki doluluk oranındaki artış yüzde 10.57 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 87.29 idi.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI (YÜZDE)

Ömerli: 62.55

Pabuçdere: 4.55

Sazlıdere: 42.85

Büyükçekmece: 36.83

Alibey: 59.62

Terkos: 50.41

Kazandere: 7.14

Elmalı: 100

Darlık: 70.23

Istrancalar: 32.95

 

 

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