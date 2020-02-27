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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk icraatlarından biri olarak 24 saat metro uygulaması olmuştu. 31 Ağustos itibarıyla bazı metro hatlarında ulaşıma gece seferleri de eklendi. Başkan İmamoğlu, metrodaki kesintisiz ulaşım uygulamasına deniz seferlerinin eklendiğini duyurdu.

İLK SEFER YARIN GECE

İmamoğlu, "Gece vapur seferleri başlıyor..." başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma..." ifadelerine yer verdi.