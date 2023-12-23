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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son Dakika Haberleri: İstanbul'da korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü!

        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!

        İstanbul Pendik'te, iş insanı 37 yaşındaki Emrah A., ATM'den para çektiği sırada, arkasından gelen saldırgan tarafından başından vuruldu. Emrah A. olay yerinde hayatını kaybederken saldırganın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:30
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        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Pendik ilçesinde saat 12.00 sıralarında, Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

        İŞ İNSANI ATM'DEN PARA ÇEKİYORDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Emrah A. (37) para çekmek için aracından inerek ATM'ye gitti. ATM'de işlem yaptığı esnada arkasından gelen saldırgan, iş adamı Emrah A.'nın başına bir el ateş etti.

        KATİL ZANLISI KOŞARAK KAÇTI

        Emrah A. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken cinayet sırasında taktığı eldiveni boş araziye attı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerinde polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Olay yerinde cadde trafiğe kapatılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından Emrah A.'nın cesedi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

        Cinayet sonrası kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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