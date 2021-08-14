Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika haberleri! İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması
ABONE OL

İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı

Son dakika haberleri! İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması
AA

İstanbul Valiliği'nden Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüpheli hakkında açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Pendik’te cemevine zarar verilmesi olayıyla ilgili basın açıklaması yaptı:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM yayımladı! DGS taban puanları ve tavan puanları açıklandı! İşte 2021 DGS kontenjanları
GÜNDEM DGS kontenjanları ve taban puanları
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze im?
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
Bursa'da 3 yaşındaki çocuk dolabın altında kaldı - Son dakika haberleri
GÜNDEM Korkunç ölüm! 3 yaşındaki çocuk...
Açık Lise ek sınav ne zaman? 2021 AÖL ek sınava kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihi
GÜNDEM AÖL ek sınav ne zaman?
Son dakika haberleri! Konya'da 'soğuk çay' can aldı
GÜNDEM Konya'da 'soğuk çay' can aldı
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta... KPSS sonuçları 2021 sonuç tarihi
GÜNDEM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kızını koronadan kaybeden baba konuştu! Sosyal medyanın etkisinde kaldı... - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kızını koronadan kaybeden baba konuştu
YKS tercih kılavuzu 2021! ÖSYM'den açıklama... İşte Üniversite tercih yapma ekranı
GÜNDEM 2021 Üniversite tercih kılavuzu
Son dakika! Kars Sarıkamış'ı sel vurdu! "Her şey 10 dakikada oldu"
GÜNDEM Bir sel faciası daha! "10 dakikada..."
YKS ek tercih ne zaman? 2021 YKS ikinci tercihler ne zaman? YKS ek yerleştirme 2021
GÜNDEM YKS ek tercihler ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.