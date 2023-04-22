Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da konuştu
ABONE OL

İyi Parti Genel Başkanı Akşener Ankara'da konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın tümüne atılan iftiraların ortadan kalkabilmesi ve bunlara seçmenin inanmasının önüne geçilmesi, İYİ Parti'nin kadrolarının görünür olması, oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor" dedi

Son dakika haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da konuştu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İyi Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Ankara İl Başkanlığı'nca Gölbaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

AA'da yer alan habere göre uzun yıllardan beri iktidardan uzak olduklarına işaret eden Akşener, bu yüzden ne söylerlerse söylesinler siyasi mücadelelerinin soyut kaldığını kaydetti.

Akşener, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışı ve icraatlarıyla Millet İttifakı'nın iktidara geldiğinde neler yapabileceğini somut olarak gösterdiğini belirtti.

"SOMUT HİZMETLER İFTİRALARI YERE DÜŞÜRDÜ"

Seçimlerden birinci parti olarak çıkmak zorunda olduklarını vurgulayan Akşener, "Eğer Millet İttifakı'nın ortak belediye başkanlarının yaptığı somut hizmetlerin, iftiraları nasıl yere düşürdüğünü gördüysek, bugün Millet İttifakı'nın tümüne atılan iftiraların da ortadan kalkabilmesi ve bunlara seçmenin inanmasının önüne geçilmesi, İYİ Parti'nin kadrolarının görünür olması, oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor" diye konuştu.

"ÜLKEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Meral Akşener, devletin ayarlarını bozduğunu iddia ettiği mevcut sistemin, demokrasi yoluyla değişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü 'devlet eşittir benim' diyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Milletin vergileriyle kurulmuş, devletin kamu binalarının üzerinde Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep beyin resmi, onun propagandası nasıl olur ya? Böyle bir ülke olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"31 MART SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Mansur Yavaş da bugün olduğu gibi 2019'daki yerel seçimlerde de kendisine birçok iftira atıldığını ve "Ankara'yı yönetemeyeceğinin" söylendiğini hatırlatarak, "31 Mart seçimleri bütün Türkiye'nin bir yönetimde değişiklik olduğu zaman, ne olacağını göstermesi açısından çok önemliydi." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "25 yıldır siz ne yaptınız?" diye sorulduğuna işaret eden Yavaş, "Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım. O fırsatı şimdi istiyoruz. Çünkü 'Ne yaptınız?' sorusu sadece iktidara sorulacak bir şeydir." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: GENÇLER TWEET ATAMIYOR

Mansur Yavaş, vatandaşların baskı altında yaşadığını iddia ederek, "Gençler tweet atamıyor, tweet atarsa aynı gece evinden alınıyor. Dün Adıyaman'daki provokasyonları gördünüz. Bakalım iktidar bunlarla ilgili bir adım atacak mı?" diye sordu.

Programda İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Milli tekvandocu Batuhan Çakmak hayatını kaybetti! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Milli tekvandocu kaza kurbanı! Büyük acı!
MEB ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2023 | 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu
GÜNDEM Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu
Sahte MİT'çiye dini nikah kıyan okul müdüründen 'minnet borcu' savunması
GÜNDEM Okul müdüründen 'minnet borcu' savunması
KATİL KARDEŞ | Kocaeli'nde kardeş cinayeti! Abisini uykusunda bıçakladı ve... - Son dakika haberleri
GÜNDEM Gece tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü!
SON DAKİKA HABERİ: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe açık mı?
GÜNDEM Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza!
Son dakika haberi: Yargıtay'dan yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya iyi hal indirimi!
GÜNDEM Cinsel istismar sanığına "olumsuz kişiliği yok" ...
10 BİN POLİS ALIMI ne zaman yapılacak? 2023 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha!
GÜNDEM Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Aksaray Valisi Aydoğdu oluşturduğu sosyal medya grubuyla gençleri yönetime dahil etti
GÜNDEM Aksaray Valisi gençleri yönetime dahil etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.