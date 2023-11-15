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        Haberler Gündem 3. Sayfa ÖLÜME RAMAK KALA | Son dakika haberleri: Köprüde asılı kaldı! Aşağısı Yeşilırmak Nehri!

        Köprüde asılı kaldı! Aşağısı Yeşilırmak Nehri!

        Amasya'nın Ziyaret beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet köprüye asılı kalarak şans eseri Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:39
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        Köprüde asılı kaldı! Aşağısı Yeşilırmak Nehri!
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        Amasya'da edinilen bilgiye göre, Esma Cebeci’nin idaresindeki kamyonet, Ziyaret Köprüsü üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

        NEHRE UÇMAKTAN KURTULDU

        İHA'da yer alan habere göre korkuluklara çarpıp askıda kalan kamyonet, Yeşilırmak Nehri'ne uçmaktan kurtuldu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ve yanındaki 5 yaşındaki E.C.'yi, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Amasya
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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