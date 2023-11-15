Köprüde asılı kaldı! Aşağısı Yeşilırmak Nehri!
Amasya'nın Ziyaret beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet köprüye asılı kalarak şans eseri Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu
Amasya'da edinilen bilgiye göre, Esma Cebeci’nin idaresindeki kamyonet, Ziyaret Köprüsü üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
NEHRE UÇMAKTAN KURTULDU
İHA'da yer alan habere göre korkuluklara çarpıp askıda kalan kamyonet, Yeşilırmak Nehri'ne uçmaktan kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ve yanındaki 5 yaşındaki E.C.'yi, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.