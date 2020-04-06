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Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.

55 yaşındaki Başbakan'ın koronavirüs belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın konakladığı Downing Street Sözcüsü de, “Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test için hastaneye kaldırıldı. Başbakanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından on gün geçti. Sürekli koronavirüs semptomlarına sahip olmaya devam ettiğinden, bu bir önlem adımıdır” dedi.

"HALA ATEŞİM VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde karantinadayken ilk kez açıklamalarda bulunan Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı.

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.