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Son dakika haberleri: KYK kredi düzenlemesi nasıl olacak? 2022 KYK kredi borcu silinecek mi? Gözler Kabine'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı Kabine Toplantımızdan sonra yapacağız" ifadelerini kullanarak KYK düzenlemesi için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Açıklama sonrası gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. İşte KYK kredi faizleri ve düzenlemesinde yapılan açıklamalar ve son durum...

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  • Son dakika haberleri: KYK kredi düzenlemesi nasıl olacak? 2022 KYK kredi borcu silinecek mi? KYK kredi borcu silindi mi, ne oldu? Gözler Kabine kararlarında: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

    Milyonları ilgilendiren KYK borcu düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KYK borçları ile uzun süredir devam eden kapsamlı çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması yapması bekleniyor. Peki, "KYK kredi faizleri silinecek mi, ne olacak?" İşte KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
  • Son dakika haberleri: KYK kredi düzenlemesi nasıl olacak? 2022 KYK kredi borcu silinecek mi? KYK kredi borcu silindi mi, ne oldu? Gözler Kabine kararlarında: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GENÇLERİMİZİ FAİZE EZDİRMEYİZ"

    "Yaşadığımız diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz."
  • Son dakika haberleri: KYK kredi düzenlemesi nasıl olacak? 2022 KYK kredi borcu silinecek mi? KYK kredi borcu silindi mi, ne oldu? Gözler Kabine kararlarında: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

    BAKAN KASAPOĞLU NE DEMİŞTİ?

    "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. 

    Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."
  • Son dakika haberleri: KYK kredi düzenlemesi nasıl olacak? 2022 KYK kredi borcu silinecek mi? KYK kredi borcu silindi mi, ne oldu? Gözler Kabine kararlarında: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, KAÇTA BİTECEK?

    Bakan Kasapoğlu'nun son açıklamaları sonrası gözler Kabine Toplantısına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. 

    Söz konusu toplantı 18 Temmuz Pazartesi günü 14.30 itibarıyla başladı. Saat 18.00 gibi Kabine Kararları'nın açıklanması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında KYK borçlarına ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

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